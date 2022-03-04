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4 марта 2022, 12:51 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из открытых источников

Владимир Зеленский в обращении к украинским гражданам заявил, что против Украины брошена почти вся армия России. Заявление президента Украины цитирует РИА Новости: "Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа".

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что начав 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, президент России Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. "НАТО планировала развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России",- подчеркнул Азаров.