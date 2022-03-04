Владимир Зеленский в обращении к украинским гражданам заявил, что против Украины брошена почти вся армия России. Заявление президента Украины цитирует РИА Новости: "Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа".
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что начав 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, президент России Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля. "НАТО планировала развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России",- подчеркнул Азаров.