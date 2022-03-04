Бывший премьер Украины Азаров: начав спецоперацию, Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

4 марта 2022, 11:49 Источник: Николай Азаров

Николай Азаров, фото: vk.com/azarovnikolay

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что начав 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, президент России Владимир Путин спас сотни тысяч жизней в Донбассе.

Азаров написал пост в соцсети, в котором говорится, что "с декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины четыре бригады военных, из них две сухопутные, одну морскую и одну воздушную". "Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок", - отметил политик.

По данным Азарова, согласовать данный ввод войск НАТО хотело будущим летом на заседании Совбеза ООН, а, вероятно, к концу этого года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия.

Бывший премьер Украины пишет: "Чтобы не допустить третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия правительство России приняло решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок".

"НАТО планировало развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России", - подчеркнул политик.

Азаров отметил, что "сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации". Он напомнил, что за неделю до начала спецоперации ВС России представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин докладывал о перехваченной у ВСУ карте наступления на Донбасс.

По словам Азарова, "украинская армия под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25 февраля.

"Владимир Путин буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что позволило завладеть стратегической инициативой", - пишет Азаров.