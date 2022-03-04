Минобороны России: президент Украины Зеленский потерял контроль над диверсионными группами с иностранными наемниками

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4 марта 2022, 13:16 Источник: ТАСС

Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над диверсионными группами с иностранными наемниками. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу сделал соответствующее заявление.

По словам Конашенкова, все эти заявления Зеленского о якобы угрозе Запорожской АЭС свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате президента Украины контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников.

По данным Минобороны, войска Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями ДНР продолжили наступление на югеДНР и Запорожской области, взяли под контроль населённые пункты Верхняя Криница, Комсомольское, Чистополье, Новополтавка, Камыш Заря, Тружнево.

Город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория находятся под контролем ВС РФ с 28 февраля. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии ещё до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении. Теперь охрану и оборону АЭС осуществляют российские военные.