Минобороны РФ: власти Украины не выпускают мирных жителей из городов из-за нацистов

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4 марта 2022, 16:09

фото: pixabay.com

Власти Украины не выпускают мирных граждан и иностранцев из населенных пунктов, чиновники городов боятся расправы со стороны нацистов. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что это происходит в населенных пунктах всей территории Украины.

Он напомнил про Харьков, где катастрофическая гуманитарная ситуация. По словам Мизинцева, вчера удалось выйти на связь с ответственными должностными лицами в офисе президента Украины Зеленского, они дали контакт якобы ответственного должностного лица в Харькове, которое должно было оказать содействие в выводе кратчайшим путем на территорию России мирных граждан и иностранцев, а также обеспечить гуманитарный коридор.

Чиновнику позвонили представители России, и он ответил: "Я их не держу, куда хотят - туда пусть и идут". Мизинцев рассказал, что на комментарий российской стороны о том, что это большое расстояние и необходимо оказать помощь в выделении транспорта для доставки людей к пунктам встречи, обеспечить их охрану, где российской стороной подготовлены соответствующие колонны автобусов, горячее питание и медицинское обеспечение, должностное лицо в ответ прокомментировало коротко и ясно: "Я не самоубийца, как только я начну их собирать и отправлять в сторону России, я первый буду уничтожен батальонами территориальной обороны, точнее национальными батальонами, то есть нацистами".

Генерал подчеркнул, что фамилии должностные лица просили не называть в целях их безопасности. "То есть по сути они боятся расправы", - подчеркнул он и заметил, что "такая обстановка характерна для всей территории Украины".