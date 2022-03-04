Песков заявил, что сейчас о подписании каких-либо документов с Украиной речи не идет

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4 марта 2022, 15:33 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря в пятницу с журналистами о переговорах делегаций от РФ и Украины, заявил, что о каких-либо документах в настоящий момент речь не идет.

Дмитрий Песков уточнил, что состоявшиеся ранее переговоры стали хорошей возможностью четко передать Киеву видение Москвы решения возникшей проблемы.

"Дальше все будет зависеть от реакции украинской стороны", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, в настоящий момент давать какие-либо другие оценки преждевременно.