Начальник НЦУО РФ Мизинцев заявил, что гуманитарная ситуация на Украине стремительно ухудшается

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4 марта 2022, 15:21 Источник: ТАСС

Министерство обороны РФ, Alexander Grishin/Russian Look

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что "катастрофическая гуманитарная ситуация", сложившаяся на большей части территории Украины, ухудшается.

По словам Михаила Мизинцева, в настоящий момент наиболее тяжелое положение дел фиксируется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове, Мариуполе, а также в некоторых других населенных пунктах. "В указанных городах сегодня налицо практически гуманитарная катастрофа", – подчеркнул начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Мизинцев подчеркнул, что мирные жители и иностранные граждане продолжают использоваться нацистами как живой щит.