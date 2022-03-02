МИД России: Москва и Пекин строят политику на общих ценностях

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2022, 17:25

Александр Грушко, MFA Russia/ Globallookpress.com

У Российской Федерации и Китайской Народной Республики имеется масса общих точек совпадения в политике, экономике и дипломатии. Такое мнение выразил заместитель главы МИД России Александр Грушко в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24».

«Сила наших отношений с Китаем как раз заключается в том, что мы разделяем общие ценности, в том, что касается нашего видения системы международных отношений, и в том, что мы понимаем важность мирного, созидательного сотрудничества между нашими странами и недопустимости, чтобы на это сотрудничество влияли третьи силы», − приводит слова российского дипломата ТАСС.

Как ранее заявил глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (CBIRC) Го Шуцин на пресс-конференции, Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении России. Также, по его словам, Пекин не одобряет антироссийские санкции Запада в принципе.