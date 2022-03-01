Политолог Евстафьев: почему Байден призвал не бояться ядерной войны - пытается поставить себя в центр ядерного сдерживания

Аргументы Недели → Политика 13+

1 марта 2022, 18:37

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Политолог Дмитрий Евстафьев объяснил, почему президент США Джо Байден призвал американцев не бояться ядерной войны. На вопрос, стоит ли жителям США беспокоиться о ядерной войне Байден коротко и четко ответил: «Нет».

Тема ядерного оружия обсуждается, поскольку Россия дала сигналы, и они были восприняты.

Политолог Дмитрий Евстафьев пояснил Общественной службе новостей, что смысл сказанного Байденом, вероятно, понимается неправильно. Как считает эксперт, Байден обращается к своим избирателям, а не европейцам.

По мнению Евстафьева, президент США говорит: «Ребята, я предотвращу ядерную войну с Россией. Я, лично я, гарант того, что ядерной войны с Россией не будет. Мы выйдем из ядерного противостояния. Работайте спокойно». В США в ноябре будут выборы в Конгресс.

Политолог полагает, что Джо Байден позиционирует себя как человека, который своими разумными действиями не допустит того, чтобы для среднего американца, которому будущей осенью предстоит голосовать на очень важных выборах, возникла хоть какая-нибудь угроза.

«Байден пытается поставить себя в центр ядерного сдерживания. У него это может получиться. Потому что он один из немногих людей, который в Америке понимает, что такое ядерное сдерживание и как себя вести в период ядерного противостояния. Все очень просто», – заключил политолог.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Министру обороны Сергею Шойгу начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.