Приказ Путина: перевести силы сдерживания в особый режим

Президент Рф Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Министру обороны Сергею Шойгу начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
Путин дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.
Президент РФ отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации". "Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - заявил Путин.
Владимир Путин отметил, что западные страны допускают агрессивные высказывания в наш адрес, а также накладывают нелегитимные санкции в экономической сфере. Стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе с применением ядерного вооружения в войне.