Приказ Путина: перевести силы сдерживания в особый режим

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27 февраля 2022, 17:41 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент Рф Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Министру обороны Сергею Шойгу начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

Путин дал этот приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.

Президент РФ отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес Российской Федерации". "Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - заявил Путин.

Владимир Путин отметил, что западные страны допускают агрессивные высказывания в наш адрес, а также накладывают нелегитимные санкции в экономической сфере. Стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе с применением ядерного вооружения в войне.