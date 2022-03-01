Источник ТАСС: следующий раунд переговоров России и Украины должен состояться 2 марта

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1 марта 2022, 18:13

Российская делегация на переговорах с Украиной в Беларуси, фото: vk.com/leonid__slutsky

Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины по ситуации на Украине должен состояться в среду, 2 марта. Российский источник ТАСС сообщал, что об этом участники встречи, которая проходила 28 февраля в Белоруссии, условились изначально.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Белоруссии. Переговоры продолжались пять часов. Делегацию России возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мединский рассказал по итогам первой встречи, что участники на ней подробно прошли всю повестку. Как сказал Мединский, найдены несколько точек, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил журналистам, что разговора Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в планах пока нет.

Представитель российской делегации на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что "стороны услышали друг друга" и "нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса".