Кулеба в разговоре с Блинкеном потребовал новых санкций против РФ

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1 марта 2022, 07:11 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость введения против России дополнительных санкций.

Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе телефонного разговора Энтони Блинкен подтвердил, что власти Соединенных Штатов Америки неизменно поддерживают Украину.

Глава украинского МИД в свою очередь заявил, что Киев "жаждет мира", однако в настоящий момент ему нужно "больше санкций и оружия". Кулеба добавил, что они с Блинкеном согласовали "дальнейшие шаги".