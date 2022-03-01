Власти Японии ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

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1 марта 2022, 07:05 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство иностранных дел Японии обнародовало детали введенных против РФ в связи с ситуацией на Украине санкций. Под персональные рестрикции попали шесть представителей руководства страны.

Согласно последней информации, власти Японии ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина, главы МИД страны Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Также персональные рестрикции распространяются на заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совбеза Николая Патрушева.