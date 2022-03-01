Ксения Собчак верит, что талант Абрамовича будет способствовать успеху мирных переговоров России и Украины​

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 марта 2022, 00:43 Источник: Ксения Собчак

Абрамович сейчас в Минске. И вчера, и сегодня ведет РЕАЛЬНЫЕ переговоры. Информация из трех проверенных источников.

Я верю в талант Абрамовича как переговорщика. Он не солдафон, не прости господи Мединский, который в любой момент может перейти в режим исторической лекции, и моя ставка в этих переговорах на позитивный результат и то что конфликт перейдет в переговорную фазу из горячей.

Абрамович уже мастерски показал один раз, как можно выиграть у Березовского суд, на котором просто переиграл его как переговорщик, имея изначально более слабые позиции.

Роман Аркадьевич хорошо знает западный мир, менталитет этих людей, который русские не понимают. И не считывают часто за мягкостью формулировок жесткий ответ.

Самому Абрамовичу это тоже выгодно, так как если он станет голубем реального мира, Британия должна будет смягчиться в своих санкциях…

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