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В Росавиации сообщили, что РФ ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран

, 16:15 Источник: Росавиация

В Росавиации сообщили, что РФ ограничила выполнение полетов авиакомпаниям из 36 стран
самолет, pixabay.com

В Росавиации сообщили, что РФ в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 стран мира.

Согласно последней информации  вышеуказанные ограничения коснутся авиаперевозчиков из Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции.

Кроме того, речь идет о компаниях Дании (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

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