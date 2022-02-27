Власти Бельгии приняли решение закрыть воздушное пространство для всех российских авиакомпаний

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27 февраля 2022, 13:38 Источник: Twitter

флаг Бельгии, pixabay.com

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на своей страничке в Twitter в воскресенье, 27 февраля, что власти страны приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из РФ.

Александр де Кроо подчеркнул, что бельгийское руководство решило закрыть воздушное пространство страны для всех авиакомпаний из России.

Ранее сегодня министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна закроет воздушное пространство для всех российских самолетов. Более того, по ее словам, австрийские власти поддерживают введение вышеуказанной меры на всей территории Европейского союза.