Министр транспорта Австрии Гевесслер: страна закроет воздушное пространство для всех российских самолетов

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27 февраля 2022, 13:23 Источник: Twitter

самолет, pixabay.com

Министр транспорта Австрии Леоноре Гевесслер заявила в воскресенье, 27 февраля, что страна закроет воздушное пространство для всех российских самолетов. Об этом она сообщила в социальной сети Twitter.

Леоноре Гевесслер подчеркнула, что Австрия поддерживает закрытие воздушного пространства для российских самолетов на всей территории Европейского союза. Министр уточнила, что действия являются наиболее эффективными, когда страны действуют сообща, как единое целое.

"Мы уже приняли все необходимые меры предосторожности", – заметила Гевесслер и добавила, что после решения Австрия немедленно заблокирует воздушное пространство своей страны для всех российских самолетов.