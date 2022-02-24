Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов, в России отменены рейсы на юге

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24 февраля 2022, 07:55

фото: pixabay.com

Украина в четверг, 24 февраля, закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов. Об этом сообщается на сайте госпредприятия по обслуживанию воздушного пространства "Украэрорух".

В России сегодня воздушное пространство нескольких южных областей закрыто. По данным портала Flightradar24.com, самолеты облетают Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую и Брянскую области. Аэропорты в этих регионах не принимают рейсы и задерживают их на вылет.

Все рейсы из аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону отменены в связи с запретом использования южного воздушного пространства. В пресс-службе аэропорта сообщили, что

"в связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов", - передает ТАСС.

"Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар, Сочи и Анапа, с 04 часов 47 минут 24 февраля до 00:00 25 февраля временно приостановлены. Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений", - говорится в сообщении пресс-службы компании "Аэродинамика", управляющей данными воздушными гаванями.

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