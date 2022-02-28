В четверг состоятся срочные дебаты Совета ООН по правам человека по ситуации на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

28 февраля 2022, 13:35 Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, Marc Engelhardt/imago stock&people

В четверг, 3 марта, в Женеве пройдут срочные дебаты Совета Организации Объединенных Наций по правам человека по ситуации на Украине. Об этом заявили днем в понедельник в пресс-службе СПЧ ООН.

Ранее сегодня большинством голосов Совет проголосовал за проведение срочных дебатов. "За" свои голоса отдали 29 государств, а тринадцать, среди которых Казахстан, Намибия, Пакистан, Сенегал, Сомали, Судан, ОАЭ и Узбекистан, воздержались. Против выступили пять государств, в частности, РФ, Куба и Венесуэла.

Отметим, что СПЧ ООН проводил срочные дебаты всего шесть раз. По их итогам может быть принята резолюция, проект которой необходимо поддержать минимум 24 странам.