Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: приказ Владимира Путина о силах сдерживания — это продолжение эскалации

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27 февраля 2022, 17:49 Источник: ТАСС

Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin/globallook.com

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала продолжением эскалации приказ Владимира Путина о переводе сил сдерживания в российской армии на особый режим несения боевого дежурства, сообщает в воскресенье агентство Reuters.

«Это означает, что президент Путин продолжает эскалацию в совершенно неприемлемой манере и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом», - сказала Томас-Гринфилд, в эфире телеканала CBS.

27 февраля президент Владимир Путин приказал Министру обороны Сергею Шойгу начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Стратегические силы сдерживания являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе с применением ядерного вооружения в войне.