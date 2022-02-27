ФИФА запретила России проводить на своей территории международные футбольные матчи, а также использовать флаг и гимн РФ

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27 февраля 2022, 22:49 Источник: Sports.ru

Кубок мира, ULMER via www.imago-images.de/globallook.com

В связи с началом военной операции России в Украине Международная федерация футбола (FIFA) ввела ряд санкций в отношении российского футбола.

Россия потеряла право на проведение международных турниров. Домашние матчи сборная РФ будет проводить на нейтральных полях и без зрителей.

В матчах с участием российской сборной нельзя будет использовать флаг и гимн страны. Команда должна будет выступать под нейтральным статусом с названием «Российский футбольный союз».

В субботу аналогичное решение о выступлении под нейтральным статусом российских спортсменов было принято Международным союзом биатлонистов. В знак протеста Российский союз биатлонистов отказался от участия в оставшихся этапах Кубка мира по биатлону.