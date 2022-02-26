Российские биатлонисты отказались от участия в оставшихся этапах Кубка мира из-за запрета выступать под флагом РФ

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26 февраля 2022, 19:23 Источник: "Интерфакс"

Эдуард Латыпов, Alexander Shemetov/globallook.com

Российские биатлонисты не примут участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. Такое решение принял Союз биатлонистов России в знак протеста против дискриминации спортсменов.

Ранее в субботу стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) лишил россиян права выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU под флагом России.

«Союз биатлонистов России считает решение Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым», - говорится в заявлении СБР, которое опубликовано на сайте Союза.

Чтобы не подвергать спортсменов унижению и исключить угрозу их безопасности, СБР принял решение отказаться от участия в соревнованиях.

«Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе», - говорится в заявлении.