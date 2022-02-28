Футбол под санкциями: «сборную РФС» могут отправить в Азию

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28 февраля 2022, 12:06

В связи с последними событиями в Незалежной практически весь российский спорт подвергся невиданным доселе глобальным санкциям. Футбол не стал исключением. Главная в мире футбольная организация ФИФА объявила, что сборная России отныне будет выступать в официальных матчах под названием «сборная РФС», причем без флага и гимна.



Напомним, что Польша, Швеция и Чехия уже отказались от проведения стыковых матчей чемпионата мира 2022 года с Россией из-за ситуации на Украине. Албания отказалась играть со сборной России по футболу в Лиге наций.



Вызывает большие сомнения, что ФИФА будет засчитывать сборным этих стран технические поражения. И теперь чиновникам от футбола придется что-то придумать.



Одним из лучших решений видится перевод России из футбольной зоны Европы в Азию. Причем большая часть нашей страны географически находится именно в этой части света. Команды Индии, Ирана, Сирии, Таджикистана, Китая и Северной Кореи с нами играть не откажутся: им на разборки в Европе попросту наплевать. И побед у нас станет больше: в Европе мы обречены быть середняками, а в чемпионате Азии вполне можем стать победителями. В Европе Лигу чемпионов нам никогда не выиграть, а вот в Азии наши «Зенит» и московские клубы вполне могут добраться до самых вершин.



Обратный прецедент в футбольном мире уже есть: сборная и команды Израиля играют в европейских турнирах, а не в азиатских, несмотря на то, что географически эта страна к Европе отношения не имеет. И тут ситуация вполне себе схожая. В свое время из-за вооруженных конфликтов арабские страны гонять мяч с евреями категорически отказались.



В возможном перемещении футбольной сборной России на Восток несомненно есть свои плюсы. Мы увидим много экзотических и малознакомых команд, наши фанаты побывают в новых странах, и всем российским болельщикам будет приятно наблюдать за уверенными и яркими победами нашей сборной над условной Шри-Ланкой, нежели чем над позорными конвульсиями, как в матчах с Хорватией и другими лидерами европейского футбола.



