Дмитрий Песков: по сути, украинская сторона отказалась от переговоров

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26 февраля 2022, 16:20 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что в пятницу продвижение российских войск по территории Украины было приостановлено, так как ожидалось начало переговорного процесса с Киевом. Однако этого не произошло по вине украинской стороны, поэтому в субботу спецоперация возобновилась.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», - заявил Песков.

По его словам, несмотря на приостановку, тем не менее продолжались столкновения «с передвижными группами националистов и бандеровцев».

Как объяснил пресс-секретарь российского президента, «по сути украинская сторона отказалась от переговоров». Поэтому днем в субботу «возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции».

Ранее в субботу сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о согласии Киева начать переговоры с Россией с целью «прекращения огня и о мире».