Пресс-секретарь Зеленского сообщил о консультациях с Россией о месте проведения переговоров

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26 февраля 2022, 07:30 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Киев согласился на предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры с целью «прекращения огня и о мире».

«Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации»,- пояснил он.

Никифоров отметил, что сейчас стороны консультируются о месте и времени проведения диалога. По его словам, чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна оперативно сформирует делегацию для переговоров с украинской стороной.