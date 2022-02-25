Захарова заявила, что Россия оперативно сформирует делегацию для переговоров с украинской стороной

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25 февраля 2022, 17:44 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в пятницу, что страна оперативно сформирует делегацию для переговоров с украинской стороной.

По словам Марии Захаровой, для этого, однако, важно "ответственное поведение Киева".

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной, в состав которой войдут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел, а также администрации президента РФ.