Захарова заявила, что Россия оперативно сформирует делегацию для переговоров с украинской стороной

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в пятницу, что страна оперативно сформирует делегацию для переговоров с украинской стороной.
По словам Марии Захаровой, для этого, однако, важно "ответственное поведение Киева".
Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной, в состав которой войдут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел, а также администрации президента РФ.