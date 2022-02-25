Путин в ходе заседания Совбеза высоко оценил действия российских военных в ходе спецоперации на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

25 февраля 2022, 19:43 Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин выступая в пятницу на оперативном заседании Совбеза, высоко оценил действия российских военных в ходе спецоперации на Украине.

"Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества", - заявил российский лидер.

Видеозапись публикует на своем сайте RT.

Путин заявил, что основные боестолкновения российской армии происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями, которые несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Президент также сказал, что по имеющейся информации, бандеровцы и неонацисты выставляют тяжёлое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах Киева, Харькова и других крупных городов.

Путин подчеркнул, что в планах у них вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. "Они действуют так же, как и террористы во всём мире, – прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения", - заявил Путин и добавил, что так ВСУ учат иностранные консультанты, американские советники.

Путин еще раз обратился к военнослужащим ВСУ, призвал их взять "власть в свои руки".