Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках обсуждения ситуации на Украине с членами Совета Безопасности в пятницу, 25 февраля, предложил украинским военным взять власть в свои руки.
Российский лидер, обращаясь к украинским военнослужащим, подчеркнул: "Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве". Владимир Путин добавил, что действующая власть на Украине "взяла в заложники" весь народ страны.
Президент РФ также призвал украинских солдат не давать радикалам возможности использовать мирных граждан как живой щит.