Президент РФ Владимир Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки

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25 февраля 2022, 17:59 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках обсуждения ситуации на Украине с членами Совета Безопасности в пятницу, 25 февраля, предложил украинским военным взять власть в свои руки.

Российский лидер, обращаясь к украинским военнослужащим, подчеркнул: "Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве". Владимир Путин добавил, что действующая власть на Украине "взяла в заложники" весь народ страны.

Президент РФ также призвал украинских солдат не давать радикалам возможности использовать мирных граждан как живой щит.