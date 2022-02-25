Путин заявил, что основные боестолкновения на Украине происходят с нацформированиями

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в пятницу, 25 февраля, что основные столкновения в рамках спецоперации РФ в отношении Украины происходят с националистическими формированиями.
Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ уточнил, что основные боестолкновения на территории Украины, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями украинских ВС.
По словам российского лидера, спецоперация направлена на националистические формирования, которые несут прямую ответственность за "геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик".