CCTV: Владимир Путин в разговоре с Си Цзиньпином высказал заинтересованность в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин высказал заинтересованность в переговорах с Киевом, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) после телефонного разговора лидеров России и КНР, состоявшегося в пятницу.
Как сообщило CCTV, Владимир Путин в ходе разговора с Си Цзиньпином заявил, что Кремль заинтересован в переговорах с Украиной на «высоком уровне».
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей». Он сообщил, что готов вести речь о нейтральном статусе Украины.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Зеленского ложью.