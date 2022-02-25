CCTV: Владимир Путин в разговоре с Си Цзиньпином высказал заинтересованность в переговорах с Украиной

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25 февраля 2022, 16:11 Источник: РБК

Владимир Путин и Си Цзиньпин, Kremlin Pool/globallook.com

Президент России Владимир Путин высказал заинтересованность в переговорах с Киевом, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) после телефонного разговора лидеров России и КНР, состоявшегося в пятницу.

Как сообщило CCTV, Владимир Путин в ходе разговора с Си Цзиньпином заявил, что Кремль заинтересован в переговорах с Украиной на «высоком уровне».

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей». Он сообщил, что готов вести речь о нейтральном статусе Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал слова Зеленского ложью.