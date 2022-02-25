Советник главы офиса президента о возможности переговоров по нейтральному статусу и гарантиям безопасности между Киевом и Москвой

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25 февраля 2022, 11:15

Зеленский, Dankihot / (dankihot.com)/ Keystone Press Agency

Украинские власти готовы идти на переговоры с Российской Федерацией по вопросу о нейтральном статусе на определенном условии. Москва должна гарантировать Киеву безопасность и невмешательство. Такое заявление сделал сегодня, 25 февраля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», − заявил украинский советник.

Ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что диалог между Россией и Украиной о способах остановки боевых действий рано или поздно начнется.