Зеленский: диалог между Россией и Украиной о способах остановки боевых действий рано или поздно начнется

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25 февраля 2022, 09:55

В. Зеленский, офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам Украины заявил, что диалог между Москвой и Киевом о способах остановки боевых действий должен произойти, начнется рано или поздно.

Как сказал Зеленский, "России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение", - передает Радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости. Президент Украины отметил, что чем быстрее разговор начнется, тем меньшими будут потери.

24 февраля утром президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что в соответствии с Уставом ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР он принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что Россия объявила специальную военную операцию для принуждения к миру Украину.