Валентина Матвиенко: специальная военная операция России в отношении Украины – единственный способ остановить войну

Аргументы Недели → Общество 13+

25 февраля 2022, 09:41 Источник: РИА Новости

Спикер Совфеда В. Матвиенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что Россия объявила специальную военную операцию для принуждения к миру Украину.

Выступая на межпарламентском форуме «Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», Матвиенко подчеркнула, что спецоперация - это единственный способ остановить развязанную Киевом братоубийственную войну, единственная возможность сохранить мир и жизни людей. Спикер Совфеда напомнила, что Россия призывала решить внутриукраинский конфликт на Донбассе дипломатическими средствами и переговорами, но украинские власти выбрали другой путь.

Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков выразил мнение, что на Украине после завершения специальной военной операции российских войск будет сформирована новая власть, которая будет служить только своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, таких как США.

ВС РФ начали специальную военную операцию против украинских войск 24 февраля. В этот же день утром о её начале по телевидению заявил президент России Владимир Путин.