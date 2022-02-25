Сенатор Сергей Цеков: на Украине после завершения спецоперации появится новая власть

Аргументы Недели → Политика 13+

25 февраля 2022, 08:42 Источник: РИА Новости

Сергей Цеков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков выразил мнение, что на Украине после завершения специальной военной операции российских войск будет сформирована новая власть.

Сенатор уверен, что новая украинская власть будет служить только своему народу, а не обслуживать интересы олигархов и других стран, таких как США.

Цеков подчеркнул, что Россия не будет оккупировать Украину, как это преподносится. Об этом заявлял и президент РФ Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале спецперации. "Украина останется суверенным государством", - цитирует РИА Новости Цекова.

По словам политика, многие нынешние политики Украины уйдут в небытие, а на смену им придет новый ряд руководителей. По убеждению Сергея Цекова, новые власти страны "будут понимать, что Украине надо быть внеблоковым нейтральным государством, что Украина должна отказаться от милитаризации и строить дружеские отношения с Россией, так как это было столетиями".

ВС РФ начали специальную военную операцию против украинских войск 24 февраля. В этот же день утром о её начале по телевидению заявил президент России Владимир Путин. Законы войны жестоки - армия Украины должна быть уничтожена.