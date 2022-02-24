Законы войны жестоки - армия Украины должна быть уничтожена

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24 февраля 2022, 14:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВС РФ начали военную операцию против украинских войск. 24 февраля о её начале по телевидению заявил Владимир Путин. По данным Минобороны РФ и по информации, полученной из украинских источников, российские военные подвергли ракетному обстрелу практически все ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, по всей её территории. Одновременно начался ввод российских сухопутных войск на нескольких направлениях. В Донбассе, практически по всей линии фронта, идут бои. Ополчение республик наступает. Луганская милиция освободила несколько населённых пунктов. Донецкая милиция окружила группу украинских военных под Волновахой.

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 24 февраля заявил: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации… При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой».

Как и предполагалось ранее, российские военные начали действовать решительно и бескомпромиссно. Минобороны РФ сообщило: «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины».

Украинские источники свидетельствуют, что ракетным обстрелам подверглись военные объекты практически на всей территории Незалежной. Генштаб ВСУ сообщил о ракетных ударах по военным объектам на территории аэропортов: Борисполь, Озёрный, Кульбакино, Чугуев, Краматорск, Чернобаевка. Поступают неподтверждённые сведения об уничтожении военной авиации ВСУ и практически всех ударных беспилотников «Байрактар» турецкого производства.

Минобороны РФ сообщает о том, что система ПВО Украины подавлена. Это значит, с учётом потери ВСУ - авиации, что ВКС РФ завоевали полное господство в небе. Кстати, российские ударные самолёты и вертолёты уже начали работать по украинским военным целям. Судя по всему, основная нагрузка по нанесению огневого поражения противнику легла на Черноморский флот, поскольку речь идёт об обстреле объектов украинской инфраструктуры крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». Можно предположить, что ВС РФ так же задействовали свою дальнюю авиацию для применения крылатых ракет Х-55 и Х-101 по противнику.

Сообщается об уничтожении баз военно-морских сил Украины вместе с катерами и немногочисленными кораблями. Есть видеоподтверждение тому, что таковые в Одессе, Очакове и Николаеве пребывают в руинах. Кроме того, проступают сведения, что уничтожена база ВМС США в Николаеве. Судя по всему, такая же участь постигла и британские военные объекты, размещённые на территории Незалежной.

Горят военные склады по всей территории страны, о чём видео поступило в сеть из Винницкой и других областей, из Киева, Днепра, Черкасс и Кривого Рога. В сети появились видеодоказательства уничтожения позиций украинских ПВО/ПРО. Под огнём оказались военные объекты ВСУ, размещённые в Одессе, Днепре, Краматорске, Харькове, Мариуполе и Бердянске.

Кроме того, под ракетным огнём оказались места постоянной дислокации крупных войсковых соединений, скопления украинских войск и боевой техники. Судя по всему, обстрелам подверглись и структуры управления ВСУ, во всяком случае поступили данные о ликвидации главного командного пункта Операции объединённых сил на Донбассе.

Более того начался ввод сухопутных войск ВС РФ в Черниговскую, Сумскую, Луганскую и Херсонскую области.

Необходимость потеснить армию Украины на Черниговском и Сумском направлениях объясняется тем, что таким образом отодвигаются возможные позиции тактических ракетных комплексов ВСУ «Точка» и «Вильха» от российских границ с тем, чтобы не допустить обстрелов Курской и Смоленской атомных электростанций. Вторжение в Херсонскую область из Крыма даёт возможность российским воскам занять важное положение в оперативном плане, чтобы развивать наступление на Одесском, Запорожском и Мелитопольском направлениях.

Напоминаем, что в своём обращении к россиянам 21 февраля Владимир Путин говорил об освобождении Новороссии. Это те территории, которые в 18-том веке Российская империя отвоёвывала у Османской империи. Затем, они совершено несправедливо были отданы большевиками - Украине. К Новороссии относятся Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская и Одесская области.

Вернёмся к военным сводкам. Минобороны сообщает: «Данные разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая оружие». Также, военное ведомство России призывает украинских солдат не воевать за преступный киевский режим и уверяет, что «позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются». В Москве опровергают информацию украинской стороны о якобы потерях в рядах российских войск. Кстати, в Киеве подтверждают информацию об отходе украинских войск.

Ситуация складывает не оптимально для ВС РФ, но это только начало операции. В идеале необходимо полностью уничтожить украинскую армию. То есть, это не означает тотальную физическую ликвидацию всех украинских военнослужащих. Речь идёт о полном уничтожении структуры ВСУ. Дело в том, что по закону войны, для достижения победы надо стремиться к уничтожению армии противника, а не к захвату территории. Когда вооружённые силы врага ликвидированы его страна и так окажется в руках победителя. Эти правила были выработаны за долгие тысячелетия истории войн.

Однако, вернёмся к актуальным событиям. Милиция Донбасса начала наступление практически по всей линии фронта. Силы 2-го Корпуса (ополчение ЛНР) взломали оборону противника и существенно продвинулись в северном направлении освободив населённые пункты Счастье и Станица Луганская. Представитель Луганска Киселёв сообщил: «Счастье и Станица-Луганская под контролем ЛНР».

Силы 1-го Корпуса (милиция ДНР) устроили очередной котёл войскам ВСУ под Волновахой. Здесь в окружение попали подразделения 53-й украинской отдельной механизированной бригады. Командование МН ДНР заявило: «Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБр ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия». Кроме того, стало известно об успешном наступлении ополчения ДНР в районе Викторовки и Богдановки.