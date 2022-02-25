Глава МИД РФ Лавров назвал ложью слова Зеленского о готовности к переговорам

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25 февраля 2022, 14:05

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский откровенно врет по поводу готовности обсуждать с Россией нейтральный статус своей страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу, 25 февраля.

«Поэтому он сейчас вам просто говорит неправду, врет по-простому говоря, когда говорит, что готов обсуждать нейтральный статус», − заметил в своем комментарии к словам Зеленского министр.

Ранее сегодня советник главы офиса президента Михаил Подоляка заявил о возможности переговоров по нейтральному статусу и гарантиям безопасности между Киевом и Москвой.