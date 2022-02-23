Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что США и Европа управляют Украиной почти как колонией

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23 февраля 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

президент Венесуэлы Николас Мадуро, Marcos Salgado/Xinhua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в рамках очередного совещания с правительством страны в среду выразил мнение, что Украина управляется Соединенными Штатами Америки и Европой почти как колония.

Николас Мадуро выразил уверенность в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин всегда искал пути дипломатического решения проблем с Украиной, однако Минские соглашения были отвергнуты и попраны элитой, правящей в Киеве и являющейся безусловным союзником США и Европы. "Эта страна управляется почти как колония", – подчеркнул президент Венесуэлы.

По словам Николаса Мадуро, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и НАТО кампанией, которая нацелена на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию, разрушили экономику Украины. "Это абсолютно неприемлемо", – заключил политик.