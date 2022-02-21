NBC: США и Украина обсуждали возможный отъезд Зеленского из Киева в случае «российского вторжения»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 22:26 Источник: NBC

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд Владимира Зеленского из Киева. Об этом сообщили в понедельник журналисты.

Согласно последней информации NBC News, американские власти обсуждали с украинским правительством возможный отъезд Владимира Зеленского в случае "российского вторжения".

Напомним, ранее сегодня представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на украинскую территорию.