Представитель британского премьера Джонсона заявил, что у президента России Путина готов план по «вторжению» на Украину

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21 февраля 2022, 19:12 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть "план по вторжению" на Украину. План британский политик не представил.

Заявления о подготовке вторжения России на Украину в последнее время постоянно звучат на Западе, по этой теме пишут британские и американские таблоиды.

В России всё это отрицают. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Он предполагает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.