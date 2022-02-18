Лавров: главное, что авторам фейков о «вторжении» России на Украину приятно в это верить

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18 февраля 2022, 14:36 Источник: RT

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейками и пропагандой сообщения западных СМИ о «вторжении» РФ на территорию Украины. По его словам, главное, что авторам этих заявлений нравится в них верить.

«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что всё это - пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы верили в то, о чём говорят. Им это нравится. Если самому приятно - пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку»,- высказал дипломат в беседе с RT.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Россия «вторгалась в Крым и другие части Восточной Европы».

В свою очередь, бывший постпред РФ при НАТО, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин напомнил о Наполеоне и Гитлере, который тоже были встревожены действия русских при восстановлении мира в Европе.