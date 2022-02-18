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Постпред США в ООН Томас-Гринфилд сообщила о «вторжении» России в Восточную Европу и Крым

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Постпред США в ООН Томас-Гринфилд сообщила о «вторжении» России в Восточную Европу и Крым
Линда Томас-Гринфилд, фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Globallookpress.com

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия «вторгалась в Крым и другие части Восточной Европы». Так она отреагировала на вопрос ведущего о возможном нападении Москвы на Украину.

Журналист рассказал, что его знакомые украинцы в США и коллеги на востоке Украины не верят, что Россия может начать «масштабное вторжение» на территорию страны. На что Томас-Гринфилд ответила, что все видят одни и те же вещи, но интерпретируют по-разному.

«Русские разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы»,- пояснила постпред в эфире телеканала CNN.

По ее словам, если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что дипломатические усилия США были эффективны. 

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании опубликовало карту направлений «вторжения» России на Украину.

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