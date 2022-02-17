Британское Минобороны опубликовало карту направлений «вторжения» России на Украину

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17 февраля 2022, 21:18 Источник: РИА Новости

фото с сайта Минобороны РФ

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту "направлений вторжения" России на Украину.

На карте под названием "Возможная ось вторжения президента Путина", представленной в официальном Twitter британского оборонного ведомства, стрелками изображены две фазы якобы наземного наступления.

При этом Минобороны Великобритании отметило, что схемы "приведены исключительно в иллюстративных целях". На схеме, представленной британскими военными, направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма - вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фраза предусматривает движение из Днепра на Винниц и из Крыма по направлению Одессы.

В Великобритании уверены, что "Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения". В начале недели два британских таблоида заявил, что вторжение России на территорию Украины произойдет ночью 16 февраля.

Минобороны РФ публикует кадры возвращения наших войск к местам дислокации после учений. По данным Минобороны РФ, первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ни от кого не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся "вторжении" на украинскую территорию.