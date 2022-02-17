Песков заявил, что Россия не будет требовать публичных извинений за фейки о «вторжении» на Украину

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17 февраля 2022, 13:14 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ни от кого не намерена требовать публичных извинений за фейковые сообщения о якобы готовящемся "вторжении" на украинскую территорию.

"Здесь нечего играть в извинения", – подчеркнул Дмитрий Песков в рамках общения с журналистами. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия намерена ждать более серьезного, ответственного и правдивого подхода от тех, кто делает подобные "оголтелые безответственные заявления", а также от СМИ, которые такими сообщениями злоупотребляют.

Песков добавил, что подобные средства массовой информации "не гнушаются ничем".