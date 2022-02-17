Американская газета Politico заявила, что РФ может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля

Аргументы Недели → Политика 13+

17 февраля 2022, 11:05 Источник: Politico

российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Американская газета Politico, ссылаясь на данные, которые предоставили аналитики, в четверг сообщила, что российская сторона якобы может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля.

В издании отмечается, что перспектива российского "вторжения" на украинскую территорию 16 февраля, о которой говорилось ранее, "всегда переоценивалась". Авторы Politico утверждают, что рамки, за которыми действительно необходимо следить – это то, что "произойдет вскоре после 20 февраля".

Подчеркивается, что, по мнению аналитиков, "одержимость 16 февраля" отвлекла внимание всего мира от "реальных ключевых дат".