Захарова попросила Трасс убедить Россию, что Лондон не хочет напасть на Москву

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16 февраля 2022, 18:55 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «доказать», что Лондон не хочет нападать на Москву. Дипломат напомнила о вторжении британского эсминца в Черное море в 2021 году.

Захарова отметила, что Британии следует принять сигнал. Предстатель МИД предложила Британии доказать, что она не собирается ни на кого нападать. По ее словам, Россия не раз утверждала, что ни на кого не нападала и не собирается нападать, а вот другим странам надо объясниться, поскольку не так все очевидно.

«Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было в июне 2021 года, но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция»,- продолжила дипломат.

Она попросила «миссис Трасс» убедить Россию, что у Лондона нет таких планов.

Ранее Захарова обратилась к иностранным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.