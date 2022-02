В МИД России призвали западные СМИ «огласить график вторжений»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 февраля 2022, 10:49

Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Намеченное американским президентом Джо Байденом «вторжение» на Украину в среду, 16 февраля, не состоялось, а значит Запад должен корректировать свои «прогнозы». Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила иностранные СМИ «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

В своем официальном Telegram-канале дипломат написала: «Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск».

Как ранее прогнозировали британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на американскую разведку, «вторжение на Украину» якобы должно было состояться в 03:00 по местному времени 16 февраля.

Однако позднее британский таблоид The Sun изменил заголовок и текст своей статьи про дату начала "вторжения" России на Украину.

Военный эксперт полковник Виктор Литовкин подчеркнул, что речь идет о фейковых публикациях, целью которых является "хайп".