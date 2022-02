The Sun изменило заголовок и текст статьи о «вторжении» России на Украину в ночь на среду

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2022, 08:40

Cу-35, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Британский таблоид The Sun изменил заголовок и текст своей статьи про дату начала "вторжения" России на Украину.

Британские газеты The Sun и The Mirror во вторник, 15 февраля, писали о грядущем вторжении России на Украину со ссылками на источники в американской разведке, что оно произойдет в три часа ночи среды, 16 февраля, по местному времени.

Сейчас исправленный заголовок и вводной абзац статьи The Sun сформулирован так: "Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США".

В первоначальном варианте, который сохранен в кэш-архиве, вместо фразы "в любое время" было "завтра в час ночи".

в первоначальной версии статьи говорилось, что, согласно информации американской разведки, три часа ночи является "наиболее вероятным временем" для отдачи "приказа". Сейчас в этой части текста говорится, что ночь "прошла без происшествий".

В сообщении The Sun в Twitter на данный момент приводится первоначальная формулировка с указанием времени начала "вторжения" - три часа ночи среды, 16 февраля.

Ранее о вторжении 16 февраля сообщал президент США Джо Байден. Американский президент в новом обращении к российским гражданам призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины.