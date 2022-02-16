Американский президент Джо Байден в обращении к российским гражданам призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины

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16 февраля 2022, 08:00

Джо Байден, фото: Joshua Roberts - Pool via CNP, globallookpress.com

Американский президент Джозеф Байден в своем обращении к российским гражданам призвал россиян не бояться США, НАТО и Украины. Байден заявил, что народы России и Украины имеют общую историю и не должны развязывать "кровавую" войну.

По его словам, США, НАТО и Украина не угрожают России, не хотят дестабилизации в этой стране. В своем выступлении Байден сказал: "Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-нибудь хочет кровавой и разрушительной войны против Украины".

Как сказал Байден, Россия сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч своих военнослужащих. По убеждению американского лидера, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами, их общую культуру и историю.

Он напомнил, что 77 лет назад украинцы и русские вместе сражались, чтобы "положить конец самой страшной войне в истории".

Байден заверил, что США не будут размещать свои ракеты на Украине и отметил, что факт отвода российских войск от границы Украины необходимо будет проверить.

Недавно президент США заявил, что Россия может вторгнуться на Украину 16 февраля. В Москве заявляют, что Россия не намерена воевать с Украиной. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что позиция России чётко сформулирована президентом РФ Владимиром Путиным: мы сделаем всё, чтобы войны с Украиной не было.