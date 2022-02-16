Матвиенко: в ДНР и ЛНР живут тысячи российских граждан, в случае вторжения Украины в республики наш ответ будет соразмерен

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16 февраля 2022, 07:41 Источник: Парламентская газета

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Позиция России чётко сформулирована президентов РФ Владимиром Путиным: мы сделаем всё, чтобы войны с Украиной не было. "Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда!" - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента в интервью "Парламентской газете" отметила, что США и Запад, очевидно, стремятся втянуть Украину в войну с Россией, и НАТО уже начинает военное освоение украинской территории.

В ДНР и ЛНР живут многие тысячи российских граждан. Госдума России 15 февраля 2022 года приняла постановление о необходимости признания самопровозглашенных республик.

По словам Матвиенко, в случае вторжения вооружённых сил Украины Россия ДНР и ЛНР в беде не бросит, в обиду не даст. Политик подчеркнула: "Сделаем всё необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки".

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уже дал разъяснения причины необходимости признания суверенитета ДНР и ЛНР. По словам Володина, признание позволит гарантировать безопасность и защиту жителей республик от внешней опасности.