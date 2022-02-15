Председатель Госдумы России: признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить безопасность их жителей

В Государственной Думе России объяснили причину необходимости признания ДНР и ЛНР. Спикер российского парламента Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что этот шаг позволит создать основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», − значится в официальном Telegram-канале спикера.
Ранее сегодня депутаты Государственной Думы во вторник, 15 февраля, приняли постановление об обращении Госдумы к Президенту Российской Федерации о необходимости признания независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.