Председатель Госдумы России: признание ДНР и ЛНР поможет обеспечить безопасность их жителей

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15 февраля 2022, 14:22

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Государственной Думе России объяснили причину необходимости признания ДНР и ЛНР. Спикер российского парламента Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что этот шаг позволит создать основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.

«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», − значится в официальном Telegram-канале спикера.

Ранее сегодня депутаты Государственной Думы во вторник, 15 февраля, приняли постановление об обращении Госдумы к Президенту Российской Федерации о необходимости признания независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.