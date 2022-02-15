Госдума России приняла постановление о необходимости признания ДНР и ЛНР

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15 февраля 2022, 13:40

Флаги, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Российские парламентарии во вторник, 15 февраля, на заседании одобрили постановление об обращении Госдумы к Президенту Российской Федерации, которое подразумевает необходимость признания независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Во время рейтингового голосования больше всего голосов набрало прямое обращение к президенту России Владимиру Путину. «Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства», − заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, на рассмотрение депутатов было предложено два варианта документа. Один внесли представители партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий и Артём Туров. Этот вариант предусматривал консультации с МИД РФ.

Второй проект постановления внесла фракция КПРФ. Согласно этому документу, Государственная Дума немедленно обращается к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. В итоге больше голосов получил проект коммунистов – 351 голос за, а инициатива фракции парламентского большинства получила всего 310.

Отметим, первый замглавы Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат фракции КПРФ Казбек Тайсаев в своём обращении заявил, что необходимо остановить кровопролитие на Донбассе, которое длится уже восьмой год.